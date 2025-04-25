Представник москви у Берліні не втрачає нагоди відвідати урочистості у пам'ять про події та наслідки Другої світової війни. Російський посол в Німеччині взяв участь у відзначенні 80-ї річниці Дня Ельби, а до цього відзначив річницю Битваи за Зеєловські висоти. Своєю присутністю та заявами, дипломат викликає суперечки у суспільстві німецького політикуму та критичні зауваження посла України в ФРН Олексія Макеєва.

Передає УНН із посиланням на DPA.

Деталі

Через 80 років після завершення подій Другої світової війни, капітуляції гітлерівської Німеччини, проводити урочистості в ФРН, в яких згадуються радянські солдати - крок з певними складнощами. Ключова причина - широкомасштабне вторгнення рф та агресивна війна, яку протягом років веде кремль проти України.

На традиційних урочистостях у східному місті Торгау з нагоди 80-річчя з моменту відомого рукостискання американських та радянських солдатів на річці Ельба 25 квітня 1945 року присутній російський посол у Німеччині сергій нечаєв. Відвідавши вшанування пам'яті про битву на Зееловських висотах (наступальна операція в останні дні німецько-радянської війни) дипломат рф прийняв участь у "Днях Ельби".

Незадовго до цього посол України Олексій Макеєв закликав не допустити росіянина до заходу.

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Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер звернувся до посла в Торгау з чіткими словами щодо війни в Україні.

Саме Росія розпочала війну проти України, порушуючи міжнародне право. Не (2022 року), а ще у 2014 році. І тільки Росія, тільки Росія, має припинити цю війну - сказав Кречмер у напрямку нечаєва, який отримав кілька освистування від натовпу.

Посол нечаєв звернувся до деяких присутніх, його лацкан був прикрашений чорно-помаранчевою стрічкою Святого Георгія. Традиційно вважаючись символом пам'яті про радянсько-німецьку війну, стрічка критикується як символ російської пропаганди з моменту першого військового нападу росії проти України 11 років тому, пояснює DPA.

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Щодо критики своєї присутності, Нечаєв відповів: "Я цього не відчуваю, мені комфортно".

Довідково

Коли минулого тижня російський посол з'явився біля меморіалу на схід від Берліна, ця подія викликала суперечки. Вони були пов'язані з тим, що Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало розсилку, в якій радило не запрошувати представників росії на урочистості, що проводяться федеральними, земельними та місцевими органами влади.

Доповнення

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер визнав величезні радянські втрати. Але також політик нагадав, що остаточна перемога на сході була не лише перемогою росіян.

Це також історична реальність, що у Другій світовій війні загинуло багато людей з Червоної Армії, 12 мільйонів солдатів Червоної Армії - сказав Кречмер.

Серед них було багато росіян, а також українців, білорусів та грузинів. "Було б краще, доречніше, якби представники України, Грузії чи Білорусі також були з нами", – наголосив він.

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