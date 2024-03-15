Посол Китая в ЕС покинет Брюссель и займет должность в ООН

Представитель Китая в ЕС Фу Цун после менее чем 18 месяцев работы отправится из Брюсселя в ООН, в дипломатической перестановке. Об этом передает УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

58-летний Фу Цун займет новую должность представителя КНР в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Отмечается, что во время пребывания Фу на представителя Китая в Европейском Союзе, связи континента и КНР ухудшились.

Фу Цун прибыл в бельгийскую столицу в декабре 2022 года в качестве главы представительства Китая в ЕС. Отношения между сторонами в то время достигли существенного напряжения, в том числе в связи с постоянной поддержкой России главой компартии Китая Си Цзиньпином, после агрессивного вторжения РФ в Украину.

Также появлялись заявления о том, что Китай несправедливо поддерживает свои ключевые отрасли промышленности. ЕС начал расследование китайских субсидий на электромобили, а впоследствии Пекин объявил об антидемпинговом расследовании продаж брендов в блоке. Согласно информации Bloomberg Фу Цун в начале года делал заявление, что исследование электромобилей было "несправедливым".

Подождем и увидим, мы надеемся, что этого не произойдет - сообщил чиновник относительно вероятного введения Китаем контрмер.

Фу покинул пост в Европе на фоне бурной дипломатической активности в Министерстве иностранных дел Китая, - там несколько ключевых дипломатических должностей пока остаются открытыми. В этом смысле вспоминается ситуация с экс-министром иностранных дел Цинь Ганом, который был внезапно отстранен прошлым летом, что в свою очередь, подогрело опасения инвесторов относительно все более непрозрачной политики правящей партии КНР.

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Дополнение

Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и заручился поддержкой стран Глобального Юга, оказывая ему влияние на чувствительные геополитические вопросы, такие как российская война в Украине и конфликт Израиля и ХАМАС.

Короткий срок пребывания Фу в Брюсселе является необычным, пишет Bloomberg, и отмечает, что например Сунь Хайянь, бывший посол Китая в Сингапуре, был повышен до заместителя главы международного отдела Коммунистической партии прошлым летом после чуть более года пребывания в этой стране Юго-Восточной Азии.

Напомним,

Китай и НАТО провели переговоры, обсудив вопросы глобальной безопасности, в том числе вторжение России в Украину, морскую безопасность и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Европейская комиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года, выделив в общей сложности 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС через различные программы.