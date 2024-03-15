ГУР вызвало сбой работы системы онлайн-голосования на выборах в России - источник

Киберспециалисты Главного управления разведки министерства обороны Украины вызвали сбой в работе системы онлайн-голосования на выборах в россии. Об этом передает УНН со ссылкой на собственные источники.

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Как отметил источник УНН, киберспециалисты ГУР вызвали сбой в работе системы онлайн-голосования на выборах в россии.

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Вчера глава "ростелекома" михаил осеевский заявлял, что компания была готова к возможным атакам на системы онлайн-голосования и создала систему барьеров, чтобы "защитить свободу волеизъявления россиян".

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Во время президентских выборов в россии на избирательных участках произошли многочисленные случаи поджогов и вандализма, в частности, на один из участков в санкт-петербурге бросили бутылку с зажигательной смесью, женщина подожгла кабинку для голосования в москве, а другая женщина облила зеленкой урну для голосования.

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