Посол Израиля заявил, что перемирие в Ливане не гарантировано после переговоров в США

Длительное прекращение огня между Израилем и Ливаном не является полностью гарантированным, а его соблюдение вызывает сомнения. Об этом заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон после переговоров в Белом доме, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам Данона, ключевой проблемой остается отсутствие контроля со стороны ливанских властей над группировкой "Хезболла".

Должен быть честным – ливанское правительство не контролирует "Хезболлу", а она запускает ракеты, пытаясь саботировать прекращение огня. Мы вынуждены отвечать – сказал он.

Посол подчеркнул, что нынешнее соглашение лучше предыдущего, однако "оно не является стопроцентно гарантированным". В то же время он выразил надежду, что ливанская армия сможет обеспечить его выполнение.

Переговоры в Вашингтоне

Перемирие было продлено после встречи израильских и ливанских дипломатов в Белом доме при участии США.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что мир между двумя странами возможен, но главным препятствием остается "Хезболла".

Иран и "Хезболла" снова и снова втягивали Ливан в войну против Израиля – подчеркнул он.

Позиция Израиля по безопасности

Лейтер отметил, что Израиль не считает присутствие своих войск на юге Ливана ключевой проблемой, а рассматривает ее как необходимый шаг для защиты северных регионов страны от ракетных атак.

Он также добавил, что ливанская сторона не выполнила обязательств по ликвидации инфраструктуры "Хезболлы", о чем свидетельствуют новые обстрелы Израиля даже во время действия перемирия.

