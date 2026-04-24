$43.890.2351.500.41
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Эксклюзив
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Эксклюзив
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне
Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Эксклюзив
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
Посол Израиля заявил, что перемирие в Ливане не гарантировано после переговоров в США

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Дэнни Данон заявил об отсутствии контроля ливанского правительства над Хезболлой. Израиль вынужден отвечать на постоянные ракетные обстрелы боевиков.

Длительное прекращение огня между Израилем и Ливаном не является полностью гарантированным, а его соблюдение вызывает сомнения. Об этом заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон после переговоров в Белом доме, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По словам Данона, ключевой проблемой остается отсутствие контроля со стороны ливанских властей над группировкой "Хезболла".

Должен быть честным – ливанское правительство не контролирует "Хезболлу", а она запускает ракеты, пытаясь саботировать прекращение огня. Мы вынуждены отвечать

– сказал он.

Посол подчеркнул, что нынешнее соглашение лучше предыдущего, однако "оно не является стопроцентно гарантированным". В то же время он выразил надежду, что ливанская армия сможет обеспечить его выполнение.

Переговоры в Вашингтоне

Перемирие было продлено после встречи израильских и ливанских дипломатов в Белом доме при участии США.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что мир между двумя странами возможен, но главным препятствием остается "Хезболла".

Иран и "Хезболла" снова и снова втягивали Ливан в войну против Израиля

– подчеркнул он.

Позиция Израиля по безопасности

Лейтер отметил, что Израиль не считает присутствие своих войск на юге Ливана ключевой проблемой, а рассматривает ее как необходимый шаг для защиты северных регионов страны от ракетных атак.

Он также добавил, что ливанская сторона не выполнила обязательств по ликвидации инфраструктуры "Хезболлы", о чем свидетельствуют новые обстрелы Израиля даже во время действия перемирия.

Степан Гафтко

