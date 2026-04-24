Посол Израиля заявил, что перемирие в Ливане не гарантировано после переговоров в США
Дэнни Данон заявил об отсутствии контроля ливанского правительства над Хезболлой. Израиль вынужден отвечать на постоянные ракетные обстрелы боевиков.
Длительное прекращение огня между Израилем и Ливаном не является полностью гарантированным, а его соблюдение вызывает сомнения. Об этом заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон после переговоров в Белом доме, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По словам Данона, ключевой проблемой остается отсутствие контроля со стороны ливанских властей над группировкой "Хезболла".
Должен быть честным – ливанское правительство не контролирует "Хезболлу", а она запускает ракеты, пытаясь саботировать прекращение огня. Мы вынуждены отвечать
Посол подчеркнул, что нынешнее соглашение лучше предыдущего, однако "оно не является стопроцентно гарантированным". В то же время он выразил надежду, что ливанская армия сможет обеспечить его выполнение.
Переговоры в Вашингтоне
Перемирие было продлено после встречи израильских и ливанских дипломатов в Белом доме при участии США.
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что мир между двумя странами возможен, но главным препятствием остается "Хезболла".
Иран и "Хезболла" снова и снова втягивали Ливан в войну против Израиля
Позиция Израиля по безопасности
Лейтер отметил, что Израиль не считает присутствие своих войск на юге Ливана ключевой проблемой, а рассматривает ее как необходимый шаг для защиты северных регионов страны от ракетных атак.
Он также добавил, что ливанская сторона не выполнила обязательств по ликвидации инфраструктуры "Хезболлы", о чем свидетельствуют новые обстрелы Израиля даже во время действия перемирия.
