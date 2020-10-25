Послы стран Большой семерки положительно оценили организацию местных выборов - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Послы стран Большой семерки и представителями международных организаций высоко оценивают усилия ЦИК в организации местных выборов. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии, передает УНН.
Сегодня состоялась онлайн встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко с послами стран Большой семерки, Чрезвычайным и Полномочным Послом Дании, а также представителями международных организаций.
“Во время общения представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Украине, высоко оценили роль и усилия Комиссии в организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.
Находясь сегодня на отдельных избирательных участках, послы стран Большой семерки и представителями международных организаций убедились в качественной организации голосования участковыми избирательными комиссиями. Также они обратили внимание на эффективное осуществление на участках противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19”, - сообщили в ЦИК.
Председатель Комиссии проинформировал иностранных партнеров о проблемных вопросах, которые решала ЦИК во время подготовки к местным выборам, ход сегодняшнего голосования и взаимодействие с представителями Национальной полиции по недопущению нарушений избирательного законодательства.
Как говорится в сообщении, отдельно он остановился на организации обучения членов участковых и территориальных избирательных комиссий, просвещения избирателей, что стало актуальным в разрезе принятия в Украине Избирательного кодекса. Указанные мероприятия стали возможными благодаря совместным проектам с международными организациями, в частности Международным фондом избирательных систем (IFES), Офисом Совета Европы в Украине, Координатором проектов ОБСЕ в Украине.
“В очередной раз приятно констатировать, что Центральная избирательная комиссия имеет надежную поддержку от своих международных партнеров, а наши усилия, направленные на эффективное администрирование выборов, остаются незамеченными представителями ведущих стран мира. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет только укрепляться и расширяться”, - подчеркнул Олег Диденко.
Напомним, сегодня в Украине прошло голосование на местных выборах. Уже обнародованы данные экзит-полов.