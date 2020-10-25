Посли країн Великої сімки позитивно оцінили організацію місцевих виборів – ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посли країн Великої сімки та представниками міжнародних організацій високо оцінюють зусилля ЦВК в організації місцевих виборів. Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії, передає УНН.
Сьогодні відбулася онлайн зустріч Голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка з Послами країн Великої сімки, Надзвичайним та Повноважним Послом Данії, а також представниками міжнародних організацій.
«Під час спілкування представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні, високо оцінили роль та зусилля Комісії в організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
Перебуваючи сьогодні на окремих виборчих дільницях, посли країн Великої сімки та представниками міжнародних організацій пересвідчилися в якісній організації голосування дільничними виборчими комісіями. Також вони звернули увагу на ефективне здійснення на дільницях протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню хвороби COVID-19», - повідомили у ЦВК.
Голова Комісії поінформував іноземних партнерів про проблемні питання, які вирішувала ЦВК під час підготовки до місцевих виборів, хід сьогоднішнього голосування та взаємодію з представниками Національної поліції щодо недопущення порушень виборчого законодавства.
Як йдеться у повідомленні, окремо він зупинився на організації навчання членів дільничних та територіальних виборчих комісій, просвіти виборців, що стало актуальним у розрізі прийняття в Україні Виборчого кодексу. Зазначені заходи стали можливими завдяки спільним проектам з міжнародними організаціями, зокрема Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Офісом Ради Європи в Україні, Координатором проектів ОБСЄ в Україні.
“Вчергове приємно констатувати, що Центральна виборча комісія має надійну підтримку від своїх міжнародних партнерів, а наші зусилля, спрямовані на ефективне адміністрування виборів, не залишаються непоміченими представниками провідних країн світу. Тож сподіваюся, що наша співпраця буде тільки зміцнюватися та розширюватися”, – наголосив Олег Діденко.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулося голосування на місцевих виборах. Вже оприлюднені дані екзит-полів.