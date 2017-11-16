Послы стран G7 призвали украинскую власть обновить состав ЦИК

"Мы приветствуем Верховную Раду Украины с принятием в первом чтении проекта Избирательного кодекса №3112-1", - говорится в заявлении.

Отмечается, что уже настало время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить по крайней мере год для ее внедрения перед выборами 2019

"Мы также призываем к обновлению в 2017 году состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) путем назначения членов ЦИК на все те 13 должностей в составе Комиссии, срок пребывания на которых исчерпан. Это позволит создать политически сбалансированную избирательную комиссию с мощными долговременными полномочиями, работать при поддержке осовремененного механизма организации избирательного процесса", - говорится в заявлении.

Послы убеждены, что избирательные реформы, осуществляемые с соблюдением соответствующих международных обязательств и стандартов, является ключевым залогом полноценной реализации потенциала Украины.

Напомним, ВР поддержала за основу Избирательный кодекс с открытыми списками на выборах.