ВР підтримала за основу законопроект про відкриті списки на виборах

Законопроект передбачає запровадження в Україні виборчої системи з відкритими списками, а також регіональних виборчих округів. Визначається, що ця модель буде застосовуватися як на виборах народних депутатів, так і депутатів АР Крим, обласних рад, а також у міських радах тих міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тисяч осіб.

Нагадаємо, сьогодні в Раді мали розглянути законопроекти: №№3112, 3112-1 про зміни до Виборчого кодексу України, законопроект №4843 про внесення змін до закону України "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах.

Проект Виборчого кодексу №3112-1 за авторством @AndriyParubiy, Черненко, Ємець прийнято у першому читанні-226 голосів pic.twitter.com/qpwTq4LluN