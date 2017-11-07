ВР підтримала за основу законопроект про відкриті списки на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з регіональними списками кандидатів у депутати. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає запровадження в Україні виборчої системи з відкритими списками, а також регіональних виборчих округів. Визначається, що ця модель буде застосовуватися як на виборах народних депутатів, так і депутатів АР Крим, обласних рад, а також у міських радах тих міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тисяч осіб.
Нагадаємо, сьогодні в Раді мали розглянути законопроекти: №№3112, 3112-1 про зміни до Виборчого кодексу України, законопроект №4843 про внесення змін до закону України "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах.
Проект Виборчого кодексу №3112-1 за авторством @AndriyParubiy, Черненко, Ємець прийнято у першому читанні-226 голосів pic.twitter.com/qpwTq4LluN— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 7 листопада 2017 р.