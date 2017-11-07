ВР спробує включити до порядку денного проект щодо звільнення Авакова

Також парламентарі планують визначитися щодо включення до порядку денного законопроекту про додаткове виділення 7,5 мільярда гривень на субсидії.

Крім цього депутати, зокрема мають намір розглянути проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України, внести зміни до податкового кодексу щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України та розглянути низку питань стосовно протидії торгівлі людьми.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували два проекти постанови про відсторонення Авакова.