ВР попытается включить в повестку дня проект об увольнении Авакова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8987 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70197 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135753 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109512 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111726 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109376 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101873 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106240 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102941 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148622 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ВР попытается включить в повестку дня проект об увольнении Авакова

ВР попытается включить в повестку дня проект об увольнении Авакова

Киев  •  УНН

 • 13927 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть ряд законопроектов относительно изменений в избирательное законодательство, определиться по ряду вопросов о господдержке кинематографии и попробовать включить проект постановления об увольнении с должности министра внутренних дел Арсена Авакова в повестку дня. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также парламентарии планируют определиться относительно включения в повестку дня законопроекта о дополнительном выделении 7,5 миллиарда гривен на субсидии.

Кроме этого депутаты, в частности, намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины, внести изменения в Налоговый кодекс по стабилизации расчетов на оптовом рынке электрической энергии Украины и рассмотреть ряд вопросов по противодействию торговле людьми.

Напомним, в Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова.

Украинские Национальные Новости

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