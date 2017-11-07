ВР попытается включить в повестку дня проект об увольнении Авакова

Также парламентарии планируют определиться относительно включения в повестку дня законопроекта о дополнительном выделении 7,5 миллиарда гривен на субсидии.

Кроме этого депутаты, в частности, намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины, внести изменения в Налоговый кодекс по стабилизации расчетов на оптовом рынке электрической энергии Украины и рассмотреть ряд вопросов по противодействию торговле людьми.

Напомним, в Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова.