ВР попытается включить в повестку дня проект об увольнении Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть ряд законопроектов относительно изменений в избирательное законодательство, определиться по ряду вопросов о господдержке кинематографии и попробовать включить проект постановления об увольнении с должности министра внутренних дел Арсена Авакова в повестку дня. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также парламентарии планируют определиться относительно включения в повестку дня законопроекта о дополнительном выделении 7,5 миллиарда гривен на субсидии.
Кроме этого депутаты, в частности, намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины, внести изменения в Налоговый кодекс по стабилизации расчетов на оптовом рынке электрической энергии Украины и рассмотреть ряд вопросов по противодействию торговле людьми.
Напомним, в Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова.