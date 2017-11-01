У Раді зареєстрували два проекти постанови про відсторонення Авакова

Автором проекту постанови № 7250 "Про відсторонення Авакова А.Б. від виконання повноважень Міністра внутрішніх справ України" є народний депутат Юрій Левченко.

Ще один проект постанови № 7252 "Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України з вимогою відсторонити Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. від виконання обов'язків на час розслідування НАБУ справи про закупівлю рюкзаків МВС протягом 2014-2015 років" зареєстрував Сергій Каплін.

Наразі пояснювальні записки до обох документів у системі ВР відсутні.

Раніше народний депутат Юрій Левченко зазначив, що у Верховній Раді відмовляються реєструвати проект постанови про відсторонення А.Авакова.

Зазначимо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова. Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Потім у НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків. Одним із затриманих став син голови МВС Арсена Авакова Олександр. Усім трьом повідомили про підозру.