Двом затриманим у "справі рюкзаків" повідомили про підозру - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Двом затриманим у "справі рюкзаків Авакова" повідомлено про підозру у розтраті 14 млн грн коштів МВС. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.
"Двом особам, затриманим детективами НАБУ та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 жовтня в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків", повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах – ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
У НАБУ уточнили, що повідомлення про підозру вручено колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України та приватній особі.
"Ще одну особу, також затриману цього дня в рамках розслідування зазначеного провадження, доправляють із Харкова до Києва для вручення підозри", - додали у відомстві.
Зазначимо, у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова. Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".
Потім у НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.