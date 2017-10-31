Двом затриманим у "справі рюкзаків" повідомили про підозру - НАБУ

"Двом особам, затриманим детективами НАБУ та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 жовтня в рамках розслідування так званої "справи рюкзаків", повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах – ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що повідомлення про підозру вручено колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України та приватній особі.

"Ще одну особу, також затриману цього дня в рамках розслідування зазначеного провадження, доправляють із Харкова до Києва для вручення підозри", - додали у відомстві.

Зазначимо, у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова. Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Потім у НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.