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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20233 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80413 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141086 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111131 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112993 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110213 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 103123 просмотра

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Двум задержанным по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении - НАБУ

Двум задержанным по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 13454 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Двум задержанным по "делу рюкзаков Авакова" сообщено о подозрении в растрате 14 млн грн средств МВД. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

"Двум лицам, задержанным детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков", сообщается о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах - ред.) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что сообщение о подозрении вручены бывшему заместителю министра внутренних дел Украины и частному лицу.

"Еще одного человека, также задержанного в этот день в рамках расследования указанного производства, доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения", - добавили в ведомстве.

Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по поводу растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.

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