Двум задержанным по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении - НАБУ

"Двум лицам, задержанным детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков", сообщается о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах - ред.) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что сообщение о подозрении вручены бывшему заместителю министра внутренних дел Украины и частному лицу.

"Еще одного человека, также задержанного в этот день в рамках расследования указанного производства, доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения", - добавили в ведомстве.

Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по поводу растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.