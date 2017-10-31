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НАБУ про "справу рюкзаків": затримали Чеботаря і ще двох фігурантів (доповнено)

НАБУ про "справу рюкзаків": затримали Чеботаря і ще двох фігурантів (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

"31 жовтня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу", - йдеться у повідомленні.

При цьому в НАБУ зазначили, що, за версією слідства, затримані у 2015 році були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову.

Тоді, за даними НАБУ, товар не був поставлений вчасно та, до того ж, не відповідав вимогам, встановленим МВС України, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 млн грн.

"Осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Встановлюється коло причетних осіб", - додали у НАБУ.

При цьому зазначається, що детективи НАБУ розслідують кримінальне провадження з 2016 року.

Зазначимо, у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова.,

Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Українські Національні Новини

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