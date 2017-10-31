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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26730 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91102 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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НАБУ о "деле рюкзаков": задержали Чеботаря и еще двух фигурантов (дополнено)

НАБУ о "деле рюкзаков": задержали Чеботаря и еще двух фигурантов (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 19619 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства по поводу растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"31 октября 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн грн задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо", - говорится в сообщении.

При этом в НАБУ отметили, что, по версии следствия, задержанные в 2015 году были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной.

Тогда, по данным НАБУ, товар не был поставлен вовремя и, к тому же, не отвечал требованиям, установленным МВД Украины, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн.

"Лица задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Правонарушения квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается круг причастных лиц", - добавили в НАБУ.

При этом отмечается, что детективы НАБУ расследуют уголовное производство с 2016 года.

Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова.,

Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

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