НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова"

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України", - сказано у повідомленні.

Обшуки, як зазначається, проводяться за місцем проживання ймовірних фігурантів провадження.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова.

Як повідомляв УНН, у Харкові "замінували" будівлю, де НАБУ проводить обшуки у сина А.Авакова.