НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook, передає УНН.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України", - сказано у повідомленні.
Обшуки, як зазначається, проводяться за місцем проживання ймовірних фігурантів провадження.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова.
Як повідомляв УНН, у Харкові "замінували" будівлю, де НАБУ проводить обшуки у сина А.Авакова.