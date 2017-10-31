НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, передает УНН.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины", - сказано в сообщении.
Обыски, как отмечается, проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства.
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова.
Как сообщал УНН, в Харькове "заминировали" здание, где НАБУ проводит обыски у сына Авакова.