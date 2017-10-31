Обшуки у сина Авакова: у Харкові "замінували" будівлю, де НАБУ проводить слідчі дії
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Харковій невідомі замінували будівлю на Мироносицькій 22, де детективи НАБУ проводять обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, передає кореспондент УНН.
За поки непідтвердженою інформацією на Мироносицькій 22 йдуть обшуки у сина Авакова (Олександра), обшуки проводить НАБУ.
Після розповсюдження в ЗМІ інформації про обшуки, до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування. Людей з будівлі евакуювали.
Наразі правоохоронці перекрили вулицю.
Нагадаємо, екс-радник міністра МВС України Ілля Ківа заявив, що сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра нібито затримали детективи Національного антикорупційного бюро після обшуків.