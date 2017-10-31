Обшуки у сина Авакова: у Харкові "замінували" будівлю, де НАБУ проводить слідчі дії

За поки непідтвердженою інформацією на Мироносицькій 22 йдуть обшуки у сина Авакова (Олександра), обшуки проводить НАБУ.

Після розповсюдження в ЗМІ інформації про обшуки, до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування. Людей з будівлі евакуювали.

Наразі правоохоронці перекрили вулицю.

Нагадаємо, екс-радник міністра МВС України Ілля Ківа заявив, що сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра нібито затримали детективи Національного антикорупційного бюро після обшуків.