Обыски у сына Авакова: в Харькове "заминировали" здание, где НАБУ проводит следственные действия

По пока неподтвержденной информации на Мироносицкой 22 идут обыски у сына Авакова (Александра), обыски проводит НАБУ.

После распространения в СМИ информации про обыски, в милицию поступило сообщение о заминировании. Людей из здания эвакуировали.

Правоохранители перекрыли улицу.

Напомним, экс-советник министра МВД Украины Илья Кива заявил, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра якобы задержали детективы Национального антикоррупционного бюро после обысков.