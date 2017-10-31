Обыски у сына Авакова: в Харькове "заминировали" здание, где НАБУ проводит следственные действия
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 октября. УНН. У Харькова неизвестные заминировали здание на Мироносицкой 22, где детективы НАБУ проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, передает корреспондент УНН.
По пока неподтвержденной информации на Мироносицкой 22 идут обыски у сына Авакова (Александра), обыски проводит НАБУ.
После распространения в СМИ информации про обыски, в милицию поступило сообщение о заминировании. Людей из здания эвакуировали.
Правоохранители перекрыли улицу.
Напомним, экс-советник министра МВД Украины Илья Кива заявил, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра якобы задержали детективы Национального антикоррупционного бюро после обысков.