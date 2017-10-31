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Ківа розповів про обшуки у сина Авакова: вилучили телефони та планшети

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра нібито затримали детективи Національного антикорупційного бюро після обшуків. Про це заявив екс-радник міністра МВС України Ілля Ківа в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.

"Зараз завершено обшук. Я знаю, що повинні його, сина Олександра направити в суд. Його хочуть позбавити волі, щоб мати можливість маніпулювати міністром і мати можливість тиску на його рішення. Олександра затримали. Наскільки мені відомо, обшук не дав жодного результату, тому були вилучені телефони та планшети. Знаю це на 100%, тому що перебуваю на прямому зв'язку і спілкуюся", - сказав він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина А.Авакова, ймовірно, у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило в кінці 2014 на початку 2015 року.

Нагадаємо, у лютому директор НАБУ А.Ситник повідомив про завершальну стадію у "справі рюкзаків".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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