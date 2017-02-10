А.Ситник повідомив про завершальну стадію у "справі рюкзаків"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Справа щодо зловживань з закупівлею тактичних рюкзаків для міністерства внутрішніх справ України на завершальній стадії. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Справа (щодо закупки рюкзаків у МВС – ред.) знаходиться на завершальній стадії",- сказав А.Ситник.
Він зазначив, що НАБУ орієнтована на повний збір доказів, тому рішення по даній справі поки не прийнято.
Як повідомляв УНН, в.о. генерального прокурора, перший заступник генпрокурора України Володимир Гузир 6 липня 2015 року на брифінгу підтвердив інформацію про розслідування за фактом можливих зловживань при виготовленні рюкзаків для МВС та Національної гвардії.
Нагадаємо, у розслідуванні журналіста Романа Бочкали, який оприлюднив дані Вісника держзакупівель було зазначено, що Міністерство внутрішніх справ України закупило рюкзаки по 3 тис. грн за штуку на загальну суму 14,5 млн грн.