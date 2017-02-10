А.Сытник сообщил о завершающей стадии по "делу рюкзаков"

"Дело (по закупке рюкзаков в МВД - ред.) находится на завершающей стадии", - сказал А.Сытник.

Он отметил, что НАБУ ориентировано на полный сбор доказательств, поэтому решение по данному делу пока не принято.

Как сообщал УНН, и.о. генерального прокурора, первый заместитель генпрокурора Украины Владимир Гузырь 6 июля 2015 года на брифинге подтвердил информацию о расследовании по факту возможных злоупотреблений при изготовлении рюкзаков для МВД и Национальной гвардии.

Напомним, в расследовании журналиста Романа Бочкалы, который обнародовал данные Вестника госзакупок было отмечено, что Министерство внутренних дел Украины закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн.