Кива рассказал об обысках у сына Авакова: изъяли телефоны и планшеты

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его, сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что будто бы НАБУ пришло с обысками к сыну А.Авакова, вероятно, в рамках расследования по рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 в начале 2015 года.