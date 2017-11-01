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У ВР заявили, що у них є доба для реєстрації проекту про відсторонення Авакова

У ВР заявили, що у них є доба для реєстрації проекту про відсторонення Авакова

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Верховної Ради є доба на те, щоб зареєструвати проект постанови про відсторонення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це у коментарі УНН повідомила начальник відділу реєстрації та обліку проходження законопроектів у парламенті Надія Лілейко.

Раніше народний депутат Юрій Левченко зазначив, що у Верховній Раді відмовляються реєструвати проект постанови про відсторонення А.Авакова.

"Вже четверту годину намагаюся зареєструвати у Верховній Раді проект постанови про відсторонення Арсена Авакова від виконання повноважень міністра внутрішніх справ України до закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001349, яке здійснюється НАБУ", - написав він у Facebook.

При цьому у парламенті УНН підтвердили факт надходження такого проекту.

"Проект буде або зареєстровано, або офіційно надана відповідь. У нас є день для того, щоб зареєструвати або надати офіційну відповідь", - зазначила Н.Лілейко.

Зазначимо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова. Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Потім у НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків. Одним із затриманих став син голови МВС Арсена Авакова Олександр. Усім трьом повідомили про підозру.

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