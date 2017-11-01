В ВР заявили, что у них есть сутки для регистрации проекта об отстранении Авакова

Ранее народный депутат Юрий Левченко отметил, что в Верховной Раде отказываются регистрировать проект постановления об отстранении Авакова.

"Уже четвертый час пытаюсь зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий министра внутренних дел Украины до окончания досудебного расследования в уголовном производстве №42015000000001349, которое осуществляется НАБУ", - написал он в Facebook.

При этом в парламенте УНН подтвердили факт поступления такого проекта.

"Проект будет или зарегистрирован, или официально дан ответ. У нас есть день для того, чтобы зарегистрировать или предоставить официальный ответ", - отметила Н.Лилейко.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков. Одним из задержанных стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр. Всем троим сообщили о подозрении.