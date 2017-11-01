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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62684 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131670 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108177 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110688 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108678 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101364 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 106014 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 102785 просмотра

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В ВР заявили, что у них есть сутки для регистрации проекта об отстранении Авакова

В ВР заявили, что у них есть сутки для регистрации проекта об отстранении Авакова

Киев  •  УНН

 • 50007 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. У Верховной Рады есть сутки на то, чтобы зарегистрировать проект постановления об отстранении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела регистрации и учета прохождения законопроектов в парламенте Надежда Лилейко.

Ранее народный депутат Юрий Левченко отметил, что в Верховной Раде отказываются регистрировать проект постановления об отстранении Авакова.

"Уже четвертый час пытаюсь зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий министра внутренних дел Украины до окончания досудебного расследования в уголовном производстве №42015000000001349, которое осуществляется НАБУ", - написал он в Facebook.

При этом в парламенте УНН подтвердили факт поступления такого проекта.

"Проект будет или зарегистрирован, или официально дан ответ. У нас есть день для того, чтобы зарегистрировать или предоставить официальный ответ", - отметила Н.Лилейко.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков. Одним из задержанных стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр. Всем троим сообщили о подозрении.

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