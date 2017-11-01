В Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова

Автором проекта постановления № 7250 "Об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий Министра внутренних дел Украины" является народный депутат Юрий Левченко.

Еще один проект постановления №7252 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины с требованием отстранить Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от исполнения обязанностей на время расследования НАБУ дела о закупке рюкзаков МВД в течение 2014-2015 годов" зарегистрировал Сергей Каплин.

Сейчас объяснительные записки к обоим документам в системе ВР отсутствуют.

Ранее народный депутат Юрий Левченко отметил, что у Верховной Раде отказываются регистрировать проект постановления об отстранении Авакова.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков. Одним из задержанных стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр. Всем трем сообщили о подозрении.