В Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62070 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130832 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107941 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110464 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108498 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101226 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105908 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102753 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова

В Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова

Киев  •  УНН

 • 15976 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали сразу два проекта постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий министра внутренних дел Украины, передает УНН.

Автором проекта постановления № 7250 "Об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий Министра внутренних дел Украины" является народный депутат Юрий Левченко.

Еще один проект постановления №7252 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины с требованием отстранить Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от исполнения обязанностей на время расследования НАБУ дела о закупке рюкзаков МВД в течение 2014-2015 годов" зарегистрировал Сергей Каплин.

Сейчас объяснительные записки к обоим документам в системе ВР отсутствуют.

Ранее народный депутат Юрий Левченко отметил, что у Верховной Раде отказываются регистрировать проект постановления об отстранении Авакова.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Впоследствии НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков. Одним из задержанных стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр. Всем трем сообщили о подозрении.

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