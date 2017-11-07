ВР поддержала за основу законопроект об открытых списках на выборах

Законопроект предусматривает введение в Украине избирательной системы с открытыми списками, а также региональных избирательных округов. Определено, что эта модель будет применяться как на выборах народных депутатов, так и депутатов АР Крым, областных советов, а также в городских советах городов, в которых количество избирателей превышает 90 тыс. человек.

Напомним, сегодня в Раде должны были рассмотреть законопроекты: №№3112, 3112-1 об изменениях в Избирательный кодекс Украины, законопроект №4843 о внесении изменений в закон Украины "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах.

Проект Виборчого кодексу №3112-1 за авторством @AndriyParubiy, Черненко, Ємець прийнято у першому читанні-226 голосів pic.twitter.com/qpwTq4LluN