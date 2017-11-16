Посли країн G7 закликали українську владу оновити склад ЦВК

"Ми вітаємо Верховну Раду України з ухваленням у першому читанні проекту Виборчого кодексу №3112-1", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вже настав час для проведення виборчої реформи, аби забезпечити принаймні рік для її впровадження перед виборами 2019 р.

"Ми також закликаємо до оновлення у 2017 році складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) шляхом призначення членів ЦВК на всі ті 13 посад у складі Комісії, термін перебування на яких вичерпано. Це дасть змогу створити політично збалансовану виборчу комісію з потужними довготривалими повноваженнями, що працюватиме за підтримки осучасненого механізму організації виборчого процесу", - зазначено в заяві.

Посли переконані, що виборчі реформи, здійснювані з дотриманням відповідних міжнародних зобов'язань і стандартів, є ключовою запорукою повноцінної реалізації потенціалу України.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу Виборчий кодекс з відкритими списками на виборах.