Посленовогодний трафик: пограничники рассказали, какие пункты пропуска Львовщины наиболее загружены

Уже сегодня, 2 января, и в течение ближайшей недели прогнозируется увеличение нагрузки на пункты пропуска Львовской области. Сейчас в очередях на выезд из Украины стоит около 200 автомобилей, передает УНН со ссылкой на 7 пограничный Карпатский отряд.

Детали

По данным Карпатского отряда, в течение суток 1 января границу во Львовской области пересекло более 13 тысяч человек. В этот день не наблюдалось скопления автотранспорта ни на въезд, ни на выезд из Украины. Однако уже сегодня, 2 января, и в течение ближайшей недели прогнозируется увеличение нагрузки на пункты пропуска Львовской области.

В период рождественско-новогодних праздников традиционно наблюдается рост пассажиропотока. Чтобы избежать длительного ожидания и обеспечить оперативное прохождение пограничного контроля, пограничники увеличили количество пограничных нарядов, открыли дополнительные автоматизированные рабочие места и проводят тесное взаимодействие с польской стороной - говорится в сообщении.

Пограничники также сообщили об оперативной обстановке по состоянию на 14:00.

Выезд из Украины:

Угринов - 10 авто;

Рава-Русская - без накоплений;

Грушев - 30 авто;

Краковец - 75 авто;

Шегини - 70 авто;

Смильница - без накоплений;

Нижанковичи - 25 авто.

На въезд в Украину накопления не зафиксировано.