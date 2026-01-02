Посленовогодний трафик: пограничники рассказали, какие пункты пропуска Львовщины наиболее загружены
Киев • УНН
Сегодня, 2 января, и в течение недели прогнозируется увеличение нагрузки на пункты пропуска Львовщины. Сейчас 200 автомобилей стоят в очередях на выезд из Украины.
Детали
По данным Карпатского отряда, в течение суток 1 января границу во Львовской области пересекло более 13 тысяч человек. В этот день не наблюдалось скопления автотранспорта ни на въезд, ни на выезд из Украины. Однако уже сегодня, 2 января, и в течение ближайшей недели прогнозируется увеличение нагрузки на пункты пропуска Львовской области.
В период рождественско-новогодних праздников традиционно наблюдается рост пассажиропотока. Чтобы избежать длительного ожидания и обеспечить оперативное прохождение пограничного контроля, пограничники увеличили количество пограничных нарядов, открыли дополнительные автоматизированные рабочие места и проводят тесное взаимодействие с польской стороной
Пограничники также сообщили об оперативной обстановке по состоянию на 14:00.
Выезд из Украины:
- Угринов - 10 авто;
- Рава-Русская - без накоплений;
- Грушев - 30 авто;
- Краковец - 75 авто;
- Шегини - 70 авто;
- Смильница - без накоплений;
- Нижанковичи - 25 авто.
На въезд в Украину накопления не зафиксировано.
Рекомендуем путешественникам заранее планировать маршрут с учетом пиковых периодов и следить за актуальной информацией о ситуации на границе через официальные каналы