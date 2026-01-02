Післяноворічний трафік: прикордонники розповіли, які пункти пропуску Львівщини найбільш завантажені

$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 11496 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 13631 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 51401 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 78014 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59588 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54832 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 181524 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 176873 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57627 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Популярнi новини
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 15333 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 12719 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 17582 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 10262 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 13335 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 13377 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 37932 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 55467 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 103175 перегляди
Післяноворічний трафік: прикордонники розповіли, які пункти пропуску Львівщини найбільш завантажені

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Сьогодні, 2 січня, та протягом тижня прогнозується збільшення навантаження на пункти пропуску Львівщини. Наразі 200 автомобілів стоять у чергах на виїзд з України.

Післяноворічний трафік: прикордонники розповіли, які пункти пропуску Львівщини найбільш завантажені

Уже сьогодні, 2 січня, та протягом найближчого тижня прогнозується збільшення навантаження на пункти пропуску Львівщини. Наразі у чергах на виїзд з України стоїть близько 200 авто, передає УНН із посіланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Деталі

За даними Карпатського загону, Упродовж доби 1 січня кордон у Львівській області перетнуло понад 13 тисяч осіб. У цей день не спостерігалося скупчення автотранспорту ні на в’їзд, ні на виїзд з України. Однак уже сьогодні, 2 січня, та протягом найближчого тижня прогнозується збільшення навантаження на пункти пропуску Львівщини.

У період різдвяно-новорічних свят традиційно спостерігається зростання пасажиропотоку. Щоб уникнути тривалого очікування та забезпечити оперативне проходження прикордонного контролю, прикордонники збільшили кількість прикордонних нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та проводять тісну взаємодію з польською стороною 

- йдеться у повідомленні.

Прикордонники також повідомили про оперативну обстановка станом на 14:00.

Виїзд з України:

  • Угринів - 10 авто;
    • Рава-Руська - без накопичень;
      • Грушів - 30 авто;
        • Краківець - 75 авто;
          • Шегині - 70 авто;
            • Смільниця - без накопичень ;
              • Нижанковичі - 25 авто.

                На в’їзд в Україну накопичення не зафіксовано.

                Рекомендуємо мандрівникам заздалегідь планувати маршрут з урахуванням пікових періодів та стежити за актуальною інформацією щодо ситуації на кордоні через офіційні канали 

                - йдеться у повідомленні.

                Антоніна Туманова

                Суспільство
                Новий рік
                Державний кордон України
                Львівська область
                Україна
                Польща