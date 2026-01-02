Післяноворічний трафік: прикордонники розповіли, які пункти пропуску Львівщини найбільш завантажені
Київ • УНН
Уже сьогодні, 2 січня, та протягом найближчого тижня прогнозується збільшення навантаження на пункти пропуску Львівщини. Наразі у чергах на виїзд з України стоїть близько 200 авто, передає УНН із посіланням на 7 прикордонний Карпатський загін.
Деталі
За даними Карпатського загону, Упродовж доби 1 січня кордон у Львівській області перетнуло понад 13 тисяч осіб. У цей день не спостерігалося скупчення автотранспорту ні на в’їзд, ні на виїзд з України. Однак уже сьогодні, 2 січня, та протягом найближчого тижня прогнозується збільшення навантаження на пункти пропуску Львівщини.
У період різдвяно-новорічних свят традиційно спостерігається зростання пасажиропотоку. Щоб уникнути тривалого очікування та забезпечити оперативне проходження прикордонного контролю, прикордонники збільшили кількість прикордонних нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та проводять тісну взаємодію з польською стороною
Прикордонники також повідомили про оперативну обстановка станом на 14:00.
Виїзд з України:
- Угринів - 10 авто;
- Рава-Руська - без накопичень;
- Грушів - 30 авто;
- Краківець - 75 авто;
- Шегині - 70 авто;
- Смільниця - без накопичень ;
- Нижанковичі - 25 авто.
На в’їзд в Україну накопичення не зафіксовано.
Рекомендуємо мандрівникам заздалегідь планувати маршрут з урахуванням пікових періодів та стежити за актуальною інформацією щодо ситуації на кордоні через офіційні канали