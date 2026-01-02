Післяноворічний трафік: прикордонники розповіли, які пункти пропуску Львівщини найбільш завантажені

Уже сьогодні, 2 січня, та протягом найближчого тижня прогнозується збільшення навантаження на пункти пропуску Львівщини. Наразі у чергах на виїзд з України стоїть близько 200 авто, передає УНН із посіланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Деталі

За даними Карпатського загону, Упродовж доби 1 січня кордон у Львівській області перетнуло понад 13 тисяч осіб. У цей день не спостерігалося скупчення автотранспорту ні на в’їзд, ні на виїзд з України. Однак уже сьогодні, 2 січня, та протягом найближчого тижня прогнозується збільшення навантаження на пункти пропуску Львівщини.

У період різдвяно-новорічних свят традиційно спостерігається зростання пасажиропотоку. Щоб уникнути тривалого очікування та забезпечити оперативне проходження прикордонного контролю, прикордонники збільшили кількість прикордонних нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та проводять тісну взаємодію з польською стороною - йдеться у повідомленні.

Прикордонники також повідомили про оперативну обстановка станом на 14:00.

Виїзд з України:

Угринів - 10 авто;

Рава-Руська - без накопичень;

Грушів - 30 авто;

Краківець - 75 авто;

Шегині - 70 авто;

Смільниця - без накопичень ;

Нижанковичі - 25 авто.

На в’їзд в Україну накопичення не зафіксовано.