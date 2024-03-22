Последствия атаки на Хмельницкий: есть погибшие и травмированные

В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва

Взрывы были слышны в Днепропетровской и Сумской областях Украины, что вызвало воздушную тревогу, с сообщениями о крылатых ракетах, направлявшихся в сторону Киевской области, а также об объектах инфраструктуры, которые были нацелены на врага.