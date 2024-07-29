Последние пакеты военной помощи от США - содержат критического важные элементы для обороноспособности Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Эти пакеты содержат критически важные боеприпасы, в частности боеприпасы для противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и другие элементы, необходимые для укрепления украинских защитников, а также финансирование для поддержки оборудования, которое Соединенные Штаты предоставили ранее - заявил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и обе его партии, а также весь американский народ за объявление о предоставлении двух пакетов военной помощи на общую сумму $1,7 миллиарда.

Сегодня в Харьковской области я воочию увидел, как такая постоянная помощь позволяет нам спасать жизни и защищать людей от российских атак. Самое главное, что эта помощь демонстрирует силу и лидерство Америки перед лицом агрессии и террора. Чем сильнее такое лидерство, тем стабильнее мир - уверен президент Украины.

Напомним,

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью $200 млн. Он включает боеприпасы для NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и другое оборудование.

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