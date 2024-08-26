После успешных атак ВСУ оккупанты усилили антидиверсионные мероприятия в Крыму - Центр нацсопротивления

После успешных атак Сил обороны Украины по россиянам в оккупированном Крыму, захватчики усилили проверки гражданских на полуострове. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на временно оккупированном полуострове Крым россияне усилили проверку населения после удачных ударов по инфраструктуре врага.

Оккупанты увеличили количество патрулей вблизи портов и военных объектов. Росгвардейцы выборочно проверяют местное население, в частности оккупантов интересуют телефоны и содержание информации на них - резюмировали в Сопротивлении.

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Центр призывает проукраинских жителей Крыма быть бдительными и учитывать это при планировании прогулок.

Напомним,

В этом месяце украинская разведка уничтожила российский катер 'Тунец' возле Черноморского в оккупированном Крыму с помощью морского дрона MAGURA V5. Еще три плавсредства захватчиков получили повреждения во время операции.