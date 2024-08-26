Після успішних атак ЗСУ окупанти посилили антидиверсійні заходи в Криму - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Після ударів по інфраструктурі в Криму, росіяни збільшили кількість патрулів біля портів і військових об'єктів. Окупанти вибірково перевіряють місцеве населення, особливо цікавлячись вмістом телефонів.
Після успішних атак Сил оборони України по росіянах в окупованому Криму, загарбних посилили перевірки цивільних на півострові. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові Крим росіяни посилили перевірку населення після вдалих ударів по інфраструктурі ворога.
Окупанти збільшили кількість патрулів поблизу портів та військових об’єктів. Росгвардійці вибірково перевіряють місцеве населення, зокрема окупантів цікавлять телефони й зміст інформації на них
Кримський міст має бути зруйнований – Буданов13.07.24, 16:17 • 63845 переглядiв
Центр закликає проукраїнських мешканців Криму бути пильними й враховувати це під час планування прогулянок.
Нагадаємо
Цього місяця українська розвідка знищила російський катер 'Тунець' біля Чорноморського в окупованому Криму за допомогою морського дрона MAGURA V5. Ще три плавзасоби загарбників зазнали пошкоджень під час операції.