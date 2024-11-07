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После распада коалиции ведущие политики ФРГ призывают к новым выборам в начале следующего года

После распада коалиции ведущие политики ФРГ призывают к новым выборам в начале следующего года

Киев  •  УНН

11:24 • 5822 просмотра

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После распада коалиции «Светофор» лидеры ХДС/ХСС призывают к скорым новым выборам в Бундестаге.

ХДС и ХСС призывают к скорым новым выборам, поскольку в Германии в течение нескольких месяцев будет федеральное правительство, не связанное с большинством в Бундестаге. Для проведения выборов необходимо распустить бундестаг, но это возможно только после вынесения вотума недоверия.

Пишет УНН со ссылкой на DW, SWR и Bild.

После распада коалиции "Светофор", лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц призывает к скорейшим новым выборам в Бундестаг. Он призвал канцлера Олафа Шольца попросить Бундестаг о вотуме доверия не позднее следующей недели, чтобы можно было дальше начать новые выборы.

Справка

Сначала выносится вотум недоверия. В течение 21 дня после вынесения вотума недоверия возможно решение (которое было согласовано канцлером и президентом Германии) о роспуске бундестага с целью проведения досрочных выборов. Досрочные выборы - не позднее чем через 60 дней после роспуска правительства. Соответственно их проведение возможно до 6 апреля 2025 года.

Лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц предлагает вторую половину января как дату, отметив, что вопрос вотума доверия в парламенте следует провести в течение двух недель.

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По словам Мерца, Союз готов принять срочные законодательные проекты до момента роспуска Бундестага.

Обсуждение законов и постановлений

За несколько недель, остающихся до Рождества, канцлер Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия: например, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер также прокомментировал ситуацию: он заявил, что канцлер Шольц вчера попросил его уволить Линднера с должности министра финансов.

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Также президент ФРГ предупредил, что готов принять решение о роспуске Бундестага.

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Штайнмайер заявил сторонам, что сейчас не время для "тактик и перестрелок". Конституция предусмотрела такую ситуацию. "Это конец коалиции, а не конец света", - заявил федеральный президент. Он ожидает, что все ответственные лица отдадут должное масштабу проблемы.

Вот что думают другие политики по поводу "выключения" Коалиции светофоров.

Депутат от ХДС Юлия Клекнер (она является спикером по вопросам экономической политики парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге) призывает к немедленным выборам. Клекнер заявила, что результаты деятельности коалиционного правительства шокируют. Страна оказалась в разгаре исторического экономического кризиса. Население недовольно, что также отражается в растущей поддержке AfD.

Депутат парламента от СвДП из Вормса Мануэль Хёферлин называет разрыв "правильным шагом".

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Главный кандидат от СвДП на предстоящих выборах в Бундестаг в Майнце Давид Дитц призывает к немедленному вотуму доверия в Бундестаге. "Борьба за власть в Берлине" должна прекратиться, сказал господин Дитц. Новые выборы должны быть проведены немедленно.

Напомним,

УНН передавал, что канцлер Германии Шольц инициирует голосование о доверии в Бундестаге 15 января 2024 года. Решение принято после конфликта с министром финансов Линднером по бюджетной политике.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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