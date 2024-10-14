Глава разведки ФРГ: рф может напасть на НАТО до 2030 года
Киев • УНН
Президент BND Бруно Каль предупредил о возможном нападении россии на НАТО до конца десятилетия. Он отметил, что Кремль рассматривает Германию как противника из-за ее поддержки Украины.
Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что россия будет способна атаковать территорию НАТО не позднее конца этого десятилетия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ntv.
Детали
Каль видит прямую военную угрозу со стороны России. "Не позднее конца этого десятилетия российские вооруженные силы смогут осуществить нападение на НАТО", - заявил Каль.
Также он добавил, что "кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как противника". Объяснил это тем, что Германия занимает второе место по поддержке вторжения россии в Украину.
"Мы находимся в прямом конфликте с россией". Президент россии владимир путин обеспокоен не только Украиной, но и "на самом деле созданием нового мирового порядка. российские секретные службы все активнее используют все свои ресурсы "и без всяких угрызений совести, Дальнейшая эскалация ситуации маловероятна, - предупредил президент BND и добавил, что политики должны предоставить немецким службам безопасности средства и полномочия для предотвращения этих опасностей.
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