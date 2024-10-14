Глава разведки ФРГ: рф может напасть на НАТО до 2030 года

ukenru
Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  35799 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  88027 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
  •  107656 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  137433 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  167807 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  176958 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  192783 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175841 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150819 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137842 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

  •  104483 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  108338 просмотра
В Черном море обнаружены два вражеских корабля с ракетами "Калибр"

В Черном море обнаружены два вражеских корабля с ракетами "Калибр"

  •  56799 просмотра
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  95664 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  67028 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  67028 просмотра
Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

Молчание ягнят или кейсы чиновников НБУ Александра Зимы и Павла Поляруша

  •  95664 просмотра
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  149405 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  145328 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  154110 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  108338 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  85999 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  94917 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  97490 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  107472 просмотра
Актуальное
Глава разведки ФРГ: рф может напасть на НАТО до 2030 года

Глава разведки ФРГ: рф может напасть на НАТО до 2030 года

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 11:24  •  2115 просмотра

Read in English

Президент BND Бруно Каль предупредил о возможном нападении россии на НАТО до конца десятилетия. Он отметил, что Кремль рассматривает Германию как противника из-за ее поддержки Украины.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что россия будет способна атаковать территорию НАТО не позднее конца этого десятилетия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ntv

Детали 

Каль видит прямую военную угрозу со стороны России. "Не позднее конца этого десятилетия российские вооруженные силы смогут осуществить нападение на НАТО", - заявил Каль. 

Также он добавил, что "кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как противника". Объяснил это тем, что Германия занимает второе место по поддержке вторжения россии в Украину. 

"Мы находимся в прямом конфликте с россией". Президент россии владимир путин обеспокоен не только Украиной, но и "на самом деле созданием нового мирового порядка. российские секретные службы все активнее используют все свои ресурсы "и без всяких угрызений совести, Дальнейшая эскалация ситуации маловероятна, - предупредил президент BND и добавил, что политики должны предоставить немецким службам безопасности средства и полномочия для предотвращения этих опасностей.

Байден заявил о готовности США к переговорам с рф, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы14 октября 2024, 05:45 • 11384 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
natoNATO
germaniyaГермания
ukrainaУкраина