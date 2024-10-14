Глава розвідки ФРН: рф може напасти на НАТО до 2030 року
Київ • УНН
Президент BND Бруно Каль попередив про можливий напад росії на НАТО до кінця десятиліття. Він зазначив, що Кремль розглядає Німеччину як противника через її підтримку України.
Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що росія буде спроможна атакувати територію НАТО не пізніше кінця цього десятиліття. Про це УНН повідомляє із посиланням на Ntv.
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Каль бачить пряму військову загрозу з боку росії. "Не пізніше кінця цього десятиліття російські збройні сили зможуть здійснити напад на НАТО", - заявив Каль.
Також він додав, що "кремль розглядає Федеративну Республіку Німеччина як противника". Пояснив це тим, що Німеччина посідає друге місце за підтримкою вторгнення росії в Україну.
"Ми перебуваємо в прямому конфлікті з росією". Президент росії володимир путін стурбований не тільки Україною, а й "насправді створенням нового світового порядку. Російські секретні служби дедалі активніше використовують усі свої ресурси "і без жодних докорів сумління, Подальша ескалація ситуації малоймовірна, - попередив президент BND і додав, що політики повинні надати німецьким службам безпеки засоби і повноваження для відвернення цих небезпек.
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