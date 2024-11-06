Четвертая группа украинских военных завершила обучение в Германии на ЗРК Patriot
Киев • УНН
Четвертая группа украинских военных успешно завершила обучение по использованию ЗРК Patriot в Германии. Военные получили критические навыки для защиты от воздушных атак и охраны инфраструктуры.
В Германии завершила учения по применению зенитно-ракетного комплекса Patriot четвертая группа украинских военных. Об этом сообщает Люфтваффе в соцсети X, пишет УНН.
За последние несколько недель мы подготовили четвертую украинскую группу для освоения системы Patriot. Благодаря успешному завершению обучения ПВО Украины должна быть устойчивой против атак самолетов, ракет и крылатых ракет,
Указано, что украинские военные приобрели «критически важные навыки» для защиты неба и инфраструктуры.
При этом не уточняется, когда именно завершилось обучение украинцев и сколько бойцов прошли подготовку.
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