Группа компаний "БЛУМИ" объявила о прекращении производства продукции в Украине после пятой атаки на предприятие. В результате удара уничтожены производственные помещения и оборудование, не подлежащее восстановлению. Люди не пострадали. Об этом сообщили в компании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что последняя атака произошла вчера и стала пятой по счету. Несмотря на то, что работники не пострадали, производственные мощности получили критические разрушения.

В связи с уничтожением помещений и оборудования компания приняла решение полностью прекратить производство продукции на территории Украины.

Решение касается всех брендов группы компаний "БЛУМИ": "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", "Zoo Zoo", "Helper" и "Helper Professional".

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