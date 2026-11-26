Група компаній "БЛУМІ" оголосила про припинення виробництва продукції в Україні після п’ятої атаки на підприємство. Внаслідок удару знищено виробничі приміщення та обладнання, яке не підлягає відновленню. Люди не постраждали. Про це повідомили у компанії, пише УНН.

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Зазначається, що остання атака сталася вчора та була п’ятою за рахунком. Попри те, що працівники не постраждали, виробничі потужності зазнали критичних руйнувань.

У зв’язку зі знищенням приміщень та обладнання компанія ухвалила рішення повністю припинити виробництво продукції на території України.

Рішення стосується всіх брендів групи компаній "БЛУМІ": "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper" та "Helper Professional".

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