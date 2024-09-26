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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После ночной атаки рф энергосистема работает в сбалансированном режиме, отключений не запланировано - Шмыгаль

После ночной атаки рф энергосистема работает в сбалансированном режиме, отключений не запланировано - Шмыгаль

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 12:00  •  7762 просмотра

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Россия осуществила массированную атаку на украинскую энергетику, но целей не достигла. Правительство усиливает защиту энергообъектов и строит систему распределенной генерации, в частности в Николаеве.

После очередной ночной атаки рф на энергетику энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений не запланировано, указал Премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области. Но своих целей российские террористы не достигли - энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано", - отметил Шмыгаль.

По его словам, сегодня на Николаевщине осмотрели ход строительства инженерной защиты на энергетических подстанциях. "Глава ОВА доложил об общей ситуации. Заслушали проблемные вопросы и наши дальнейшие шаги. Здесь без деталей. Продолжаем активную работу по усилению защиты энергообъектов", - указал он.

"Строим также систему распределенной генерации", - отметил Премьер.

Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке: повреждена критическая инфраструктура, есть обесточивания26 сентября 2024, 05:24 • 13678 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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