После ночной атаки рф энергосистема работает в сбалансированном режиме, отключений не запланировано - Шмыгаль

После очередной ночной атаки рф на энергетику энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений не запланировано, указал Премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области. Но своих целей российские террористы не достигли - энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано", - отметил Шмыгаль.

По его словам, сегодня на Николаевщине осмотрели ход строительства инженерной защиты на энергетических подстанциях. "Глава ОВА доложил об общей ситуации. Заслушали проблемные вопросы и наши дальнейшие шаги. Здесь без деталей. Продолжаем активную работу по усилению защиты энергообъектов", - указал он.

"Строим также систему распределенной генерации", - отметил Премьер.

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