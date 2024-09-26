Після нічної атаки рф енергосистема працює в збалансованому режимі, вимкнень не заплановано - Шмигаль

Після чергової нічної атаки рф на енергетику енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень не заплановано, вказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер у Telegram, пише УНН.

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"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області. Але своїх цілей російські терористи не досягли - енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано", - зазначив Шмигаль.

З його слів, сьогодні на Миколаївщині оглянули хід будівництва інженерного захисту на енергетичних підстанціях. "Голова ОВА доповів про загальну ситуацію. Заслухали проблемні питання та наші подальші кроки. Тут без деталей. Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб’єктів", - вказав він.

"Будуємо також систему розподіленої генерації", - вказав Прем'єр.

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