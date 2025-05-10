После месяца совместного проживания парень украл у девушки 300 тыс. грн и на такси поехал в Одессу
Киев • УНН
В Киеве задержали мужчину, который обокрал женщину, с которой познакомился на сайте знакомств. Он похитил 300 тысяч гривен и уехал на такси в Одессу.
Женщина познакомилась с парнем на сайте знакомств. Через месяц совместного проживания, пока она находилась на работе, он взял ее 300 тыс. грн и уехал на такси в Одессу. Вор был задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сожитель вечером не вернулся домой, при этом, она обнаружила отсутствие значительной суммы средств
По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, правоохранители начали комплекс неотложных следственных и розыскных мероприятий.
Мы установили, что женщина познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. Через месяц совместного проживания в один из вечеров он не вернулся домой и перестал выходить на связь. Впоследствии она обнаружила, что у нее исчезли 300 тысяч гривен. Злоумышленник взял средства, вызвал такси и уехал в город Одессу. Благодаря слаженной и оперативной работе мы через сутки задержали мужчину. Во время задержания у него изъяли часть средств, а другие он потратил на такси и собственные нужды
Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили 30-летнему местному жителю о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения.
Суд избрал фигуранту меру пресечения содержание под стражей, с возможностью внесения залога 302 тысячи 800 гривен.
Дополнение
34-летнего мужчину, который не раз попадал в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления, задержали во Львове за кражу. Оказалось, что накануне он также украл у знакомого из Хмельницкой области имущество более чем на 120 тысяч грн и оставил тому записку с извинениями. Злоумышленнику сообщили о подозрении.