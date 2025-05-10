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Financial Times

Grand Theft Auto

После месяца совместного проживания парень украл у девушки 300 тыс. грн и на такси поехал в Одессу

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

В Киеве задержали мужчину, который обокрал женщину, с которой познакомился на сайте знакомств. Он похитил 300 тысяч гривен и уехал на такси в Одессу.

После месяца совместного проживания парень украл у девушки 300 тыс. грн и на такси поехал в Одессу

Женщина познакомилась с парнем на сайте знакомств. Через месяц совместного проживания, пока она находилась на работе, он взял ее 300 тыс. грн и уехал на такси в Одессу. Вор был задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сожитель вечером не вернулся домой, при этом, она обнаружила отсутствие значительной суммы средств 

- говорится в сообщении.

По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, правоохранители начали комплекс неотложных следственных и розыскных мероприятий.

Мы установили, что женщина познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. Через месяц совместного проживания в один из вечеров он не вернулся домой и перестал выходить на связь. Впоследствии она обнаружила, что у нее исчезли 300 тысяч гривен. Злоумышленник взял средства, вызвал такси и уехал в город Одессу. Благодаря слаженной и оперативной работе мы через сутки задержали мужчину. Во время задержания у него изъяли часть средств, а другие он потратил на такси и собственные нужды 

- рассказал Падюк.

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили 30-летнему местному жителю о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения.

Суд избрал фигуранту меру пресечения содержание под стражей, с возможностью внесения залога 302 тысячи 800 гривен.

Дополнение

34-летнего мужчину, который не раз попадал в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления, задержали во Львове за кражу. Оказалось, что накануне он также украл у знакомого из Хмельницкой области имущество более чем на 120 тысяч грн и оставил тому записку с извинениями. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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