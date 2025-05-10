Після місяця спільного проживання хлопець вкрав у дівчини 300 тис. грн та на таксі поїхав до Одеси

Жінка познайомилась з хлопцем на сайті знайомств. Через місяць спільного проживання, поки вона перебувала на роботі, він взяв її 300 тис. грн та поїхав на таксі до Одеси. Крадія було затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці розпочали комплекс невідкладних слідчих та розшукових заходів.

Ми встановили, що жінка познайомилась з чоловіком на одному із сайтів знайомств. Через місяць спільного проживання в один із вечорів він не повернувся додому та перестав виходити на звʼязок. Згодом, вона виявила, що в неї зникли 300 тисяч гривень. Зловмисник взяв кошти, викликав таксі та поїхав до міста Одеси. Завдяки злагодженій та оперативній роботі ми через добу затримали чоловіка. Під час затримання у нього вилучили частину коштів, а інші він витратив на таксі та власні потреби