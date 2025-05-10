Після місяця спільного проживання хлопець вкрав у дівчини 300 тис. грн та на таксі поїхав до Одеси
Київ • УНН
У Києві затримали чоловіка, який обікрав жінку, з якою познайомився на сайті знайомств. Він викрав 300 тисяч гривень та поїхав на таксі до Одеси.
Жінка познайомилась з хлопцем на сайті знайомств. Через місяць спільного проживання, поки вона перебувала на роботі, він взяв її 300 тис. грн та поїхав на таксі до Одеси. Крадія було затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що її співмешканець увечері не повернувся додому, при цьому, вона виявила відсутність значної суми коштів
За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці розпочали комплекс невідкладних слідчих та розшукових заходів.
Ми встановили, що жінка познайомилась з чоловіком на одному із сайтів знайомств. Через місяць спільного проживання в один із вечорів він не повернувся додому та перестав виходити на звʼязок. Згодом, вона виявила, що в неї зникли 300 тисяч гривень. Зловмисник взяв кошти, викликав таксі та поїхав до міста Одеси. Завдяки злагодженій та оперативній роботі ми через добу затримали чоловіка. Під час затримання у нього вилучили частину коштів, а інші він витратив на таксі та власні потреби
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили 30-річному місцевому мешканцю про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід тримання під вартою, з можливістю внесення застави 302 тисячі 800 гривень.
Доповнення
34-річного чоловіка, який не раз потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини, затримали у Львові за крадіжку. Виявилося, що напередодні він також поцупив у знайомого з Хмельниччини майно на понад 120 тисяч грн та залишив тому записку із вибаченнями. Зловмиснику повідомили про підозру.