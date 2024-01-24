После атак рф в Харькове со светом снова более 10 тыс. домов, 360 остаются без газа - Минэнерго

В Харькове восстановлено электроснабжение более 10 тысячам потребителей, которые были обесточены в результате обстрела, в результате боевых действий без газоснабжения более 360 потребителей в Харькове, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"После вражеского обстрела 23 января восстановлено электроснабжение более 10 тысячам потребителей, остаются обесточенными еще более 700 абонентов", - сообщили в Минэнерго о ситуации в Харьковской области.

Как отмечается, продолжается осмотр сетей в двух громадах после ночных атак. Всего в области остается без света почти 16 тысяч точек учета, отметили в Минэнерго.

В результате боевых действий, как указано, от газоснабжения отключено более 360 потребителей в Харькове, за сутки восстановлена подача газа 74 пользователям в областном центре и почти 300 абонентам в области.

Энергетики восстановили подачу света более 6 тысячам потребителей в Харькове, также продолжается ликвидация последствий попадания в газопровод