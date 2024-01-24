Після атак рф у Харкові зі світлом знову понад 10 тис. домівок, 360 залишаються без газу - Міненерго
Київ • УНН
У Харкові відновлено електропостачання понад 10 000 споживачів, тоді як понад 360 залишилися без газу через бойові дії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання в решті постраждалих районів.
У Харкові відновлено електропостачання понад 10 тисячам споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілу, у результаті бойових дій без газопостачання понад 360 споживачів у Харкові, повідомили у Міненерго, пише УНН.
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"Після ворожого обстрілу 23 січня відновлено електропостачання понад 10 тисячам споживачів, залишаються знеструмленими ще понад 700 абонентів", - повідомили у Міненерго про ситуацію у Харківській області.
Як зазначається, триває огляд мереж у двох громадах після нічних атак. Загалом в області залишається без світла майже 16 тисяч точок обліку, зазначили у Міненерго.
У результаті бойових дій, як вказано, від газопостачання відключено понад 360 споживачів у Харкові, за добу відновлено подачу газу 74 користувачам в обласному центрі і майже 300 абонентам в області.
Енергетики відновили подачу світла понад 6 тисячам споживачів у Харкові, також триває ліквідація наслідків влучання у газопровід 23.01.24, 15:23 • 28140 переглядiв