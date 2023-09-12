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Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине отправился в Китай

Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине отправился в Китай

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине, кардинал Маттео Зуппи, отправляется во вторник в Китай, чтобы обсудить с официальными лицами страны мирные документы по Украине, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник кардинал Маттео Зуппи, папский посланник, посетит Китай, чтобы помочь в дипломатических усилиях по прекращению войны в Украине. Это его третий визит в рамках миссии Ватикана по поиску мира.

Известно, что Зуппи уже посетил Киев и Москву в июне, а в следующем месяце отправился в Вашингтон. В Пекине он, вероятно, встретится с китайскими высокопоставленными чиновниками, включая премьер-министра Ли Цяна.

Напомним

Ранее сообщалось, что посланник мира Папы Франциска в Украине, ветеран посреднических усилий католической церкви по урегулированию конфликтов, в вторник назвал войну “пандемией” и сказал, что все христиане должны быть миротворцами.

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