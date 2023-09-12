Посланець Папи Римського з питань миру в Україні відправився у Китай

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У вівторок кардинал Маттео Зуппі, папський посланник, відвідає Китай, щоб допомогти в дипломатичних зусиллях щодо припинення війни в Україні. Це його третій візит у рамках місії Ватикану з пошуку миру.

Відомо, що Зуппі вже відвідав Київ і москву в червні, а наступного місяця вирушив до Вашингтона. У Пекіні він, ймовірно, зустрінеться з китайськими високопосадовцями, включаючи прем’єр-міністра Лі Цяна.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що посланець миру Папи Франциска в Україні, ветеран посередницьких зусиль католицької церкви щодо врегулювання конфліктів, у вівторок назвав війну “пандемією” і сказав, що всі християни мають бути миротворцями.