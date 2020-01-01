Посла США в Ираке эвакуировали после штурма дипмиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Посол США в Ираке Мэтью Туллер во вторник, 31 декабря, эвакуирован с дипломатической миссии в Багдаде, после того, как здание штурмовали десятки сторонников шиитского военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Таким образом они отреагировали на авианалет ВВС США на ее лагерь в Эль-Каиме близ границы с Сирией.
Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", Сожгли американские флаги и, минуя контрольно-пропускные пункты, проникли на охраняемую территорию "зеленой зоны".
Напомним, США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке.
Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.