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Посла США в Іраку евакуювали після штурму дипмісії

Посла США в Іраку евакуювали після штурму дипмісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Посол США в Іраку Метью Туллер у вівторок, 31 грудня, евакуйований з дипломатичної місії в Багдаді, після того, як будівлю штурмували десятки прихильників шиїтського воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболлах". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Таким чином вони відреагували на авіаналіт ВПС США на її табір в Ель-Каїмі поблизу кордону з Сирією.

Мітингувальники зламали ворота диппредставництва, увірвалися на його територію і підпалили приміщення для прийомів. Демонстранти скандували "Смерть Америці!", спалили американські прапори і, минувши контрольно-пропускні пункти, проникли на територію, що охороняється "зеленої зони".

Нагадаємо, США направили додаткові сили для захисту посольства в Іраку.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.

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