Посла США в Іраку евакуювали після штурму дипмісії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Посол США в Іраку Метью Туллер у вівторок, 31 грудня, евакуйований з дипломатичної місії в Багдаді, після того, як будівлю штурмували десятки прихильників шиїтського воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболлах". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Таким чином вони відреагували на авіаналіт ВПС США на її табір в Ель-Каїмі поблизу кордону з Сирією.
Мітингувальники зламали ворота диппредставництва, увірвалися на його територію і підпалили приміщення для прийомів. Демонстранти скандували "Смерть Америці!", спалили американські прапори і, минувши контрольно-пропускні пункти, проникли на територію, що охороняється "зеленої зони".
Нагадаємо, США направили додаткові сили для захисту посольства в Іраку.
Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.